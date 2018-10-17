Эксперт: КС Ингушетии должен был переадресовать вопрос о границе с Чечней федеральному центру

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30 октября, вторник  |  Последнее обновление — 18:17  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Как будет совершенствоваться избирательная система в России

Изменения в избирательной системе России происходят регулярноФото: Максим Григорьев/ТАСС
Российской избирательной системе исполнилось четверть века – именно столько времени функционирует Центризбирком. Выборы являются фундаментом всей политической системы нашей страны, но претензий к ним за эти годы прозвучало немало. Способна ли отечественная выборная система к самосовершенствованию? Подробности...
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Как российская военная разведка превратилась в объект для издевательств

ГРУ последнее время становится все больше поставщиком скандалов, нежели зарубежных секретовФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Вся концепция военной разведки в России требует пересмотра – особенно по части конспирации и того, что называется противодействием информационной войне. Почему ГУ (бывшее ГРУ) не опровергает очередные вбросы, касающиеся провалов в своей работе? И в чем реальные проблемы современной российской военной разведки? Подробности...
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Зачем американская разведка занялась российскими соцсетями

Российские социальные сети стали предметом пристального внимания американской разведкиФото: ВЗГЛЯД
Отслеживание публикаций в российских социальных сетях становится прямой обязанностью американской разведки. Ради мониторинга российских соцсетей подрядчик Пентагона объявил набор соответствующих специалистов, владеющих русским языком и навыками работы спецслужб. Что именно будут искать в наших соцсетях американцы и ради чего? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Почему приход Болсонару – плохая новость для России

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Изначально феминистский проект против «мужской шовинистической свиньи» Болсонару «Он – нет!» в умелых руках Аддада превратился в массовое движение, выдвигающее простую альтернативу: «или Аддад, или натуральный фашизм». Подробности...
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Как Ангелу Меркель с позором выносят из политики

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На пост лидера партии рвутся трое: тетка-католичка с непроизносимой фамилией, пожилой мужик, которого сожрала Меркель за критику, и мужик помоложе, который известен заявлением «на пособие по бедности можно прекрасно жить». Подробности...
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Серебряная свадьба для выборов

Павел Данилин, политолог
Когда-то Иосиф Сталин процитировал Наполеона II: «в буржуазных странах важно не как голосуют, а как посчитают». Данная максима какое-то время была руководством для действия в целом ряде российских регионов. Подробности...
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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          Эксперт: КС Ингушетии должен был переадресовать вопрос о границе с Чечней федеральному центру

             30 октября 2018, 17:30
          Фото: ks-ri.ru
          Текст: Олег Исайченко

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          «В ситуации, когда КС одной из республик считает заключенный между сторонами договор недействительным, а второй субъект считает этот договор действующим, возникает правовой конфликт, который должен быть разрешен федеральным органом – Конституционным судом», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Алексей Мельников, комментируя вердикт республиканского КС по границе двух регионов.

          Когда тот или иной договор касается двух субъектов федерации, то решение по нему должен выносить федеральный орган, поясняет юрист Алексей Мельников. «Возможно, какая-то оценка договора судом субъекта могла быть, но одним из действий, которое он мог и должен был совершить – это самостоятельно обратиться, переадресовать обращение в соответствующий орган, то есть все же, в федеральный Конституционный суд», – подчеркивает собеседник.

          Как сообщил во вторник «Интерфакс», Конституционный суд Ингушетии огласил решение по запросу группы депутатов Народного Собрания республики о проверке конституционности закона об установлении границы с Чечней, сообщается на сайте суда.

          «Признать закон Республики Ингушетия от 4 октября 2018 года №42-РЗ «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» не соответствующим Конституции Республики Ингушетия, ее статьям 4, 11, 103 (часть 2) и 111, а также по порядку принятия», – говорится в сообщении.

          Напомним, парламент Ингушетии 4 октября ратифицировал данный договор. В тот же день глава Ингушетии подписал этот закон. Решение Народного Собрания вызвало недовольство определенной части населения республики, в Магасе состоялись митинги протеста. Однако позднее, как писала газета ВЗГЛЯД, митинговая стихия вошла в более спокойное русло.

          Мельников напомнил: статья 67 Конституции гласит – территории субъектов федерации включены в территорию РФ. Изменение территории регионов невозможно в одностороннем порядке без участия в этом процессе федеральных органов. Статья 102 Конституции требует утверждения изменения границ между субъектами Советом Федерации.

          Договор подписывали две стороны – Ингушетия и Чечня, и его невозможно расторгнуть в одностороннем порядке, указывает Мельников. «Орган одного из субъектов пытается признать несоответствующим Конституции межсубъектный договор», – констатирует юрист. Но только КС России может сказать, действительно ли все стороны действовали в рамках полномочий и договор действует, либо же были нарушения и он не соответствует Конституции.

          Аналогичного мнения придерживается юрист Денис Паньшин. «КС субъекта не правомочен принимать решения такого уровня, поскольку нормативный акт вступил в силу и затрагивает интересы нескольких сторон, – указал Паньшин. – Можно покопаться и сказать, что была нарушена процедура и потому соглашение – незаконное, но это уже прерогатива КС РФ, потому что это касается не законодательства субъекта, а межрегионального и затрагивает интересы России».


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