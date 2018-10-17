Эксперт: КС Ингушетии должен был переадресовать вопрос о границе с Чечней федеральному центру

«В ситуации, когда КС одной из республик считает заключенный между сторонами договор недействительным, а второй субъект считает этот договор действующим, возникает правовой конфликт, который должен быть разрешен федеральным органом – Конституционным судом», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Алексей Мельников, комментируя вердикт республиканского КС по границе двух регионов.

Когда тот или иной договор касается двух субъектов федерации, то решение по нему должен выносить федеральный орган, поясняет юрист Алексей Мельников. «Возможно, какая-то оценка договора судом субъекта могла быть, но одним из действий, которое он мог и должен был совершить – это самостоятельно обратиться, переадресовать обращение в соответствующий орган, то есть все же, в федеральный Конституционный суд», – подчеркивает собеседник.

Как сообщил во вторник «Интерфакс», Конституционный суд Ингушетии огласил решение по запросу группы депутатов Народного Собрания республики о проверке конституционности закона об установлении границы с Чечней, сообщается на сайте суда.

«Признать закон Республики Ингушетия от 4 октября 2018 года №42-РЗ «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» не соответствующим Конституции Республики Ингушетия, ее статьям 4, 11, 103 (часть 2) и 111, а также по порядку принятия», – говорится в сообщении.

Напомним, парламент Ингушетии 4 октября ратифицировал данный договор. В тот же день глава Ингушетии подписал этот закон. Решение Народного Собрания вызвало недовольство определенной части населения республики, в Магасе состоялись митинги протеста. Однако позднее, как писала газета ВЗГЛЯД, митинговая стихия вошла в более спокойное русло.

Мельников напомнил: статья 67 Конституции гласит – территории субъектов федерации включены в территорию РФ. Изменение территории регионов невозможно в одностороннем порядке без участия в этом процессе федеральных органов. Статья 102 Конституции требует утверждения изменения границ между субъектами Советом Федерации.

Договор подписывали две стороны – Ингушетия и Чечня, и его невозможно расторгнуть в одностороннем порядке, указывает Мельников. «Орган одного из субъектов пытается признать несоответствующим Конституции межсубъектный договор», – констатирует юрист. Но только КС России может сказать, действительно ли все стороны действовали в рамках полномочий и договор действует, либо же были нарушения и он не соответствует Конституции.

Аналогичного мнения придерживается юрист Денис Паньшин. «КС субъекта не правомочен принимать решения такого уровня, поскольку нормативный акт вступил в силу и затрагивает интересы нескольких сторон, – указал Паньшин. – Можно покопаться и сказать, что была нарушена процедура и потому соглашение – незаконное, но это уже прерогатива КС РФ, потому что это касается не законодательства субъекта, а межрегионального и затрагивает интересы России».