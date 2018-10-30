При пожаре на нефтебазе в ХМАО пострадали три человека

На нефтебазе в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошло возгорание четырех резервуаров, ожоги получили три человека, сообщил представитель экстренных служб региона.

«Предварительно, горят четыре резервуара, два из которых пустые. Разлив нефтепродуктов составляет порядка 1 тысячи кубических метров», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, по предварительным данным, пострадали три человека.

В свою очередь представитель «Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия» (ННП, входит в Роснефть) сообщил, что пожар вызван разгерметизацией одного из резервуаров при проведении плановых работ подрядной организацией, очаг возгорания находится в пределах обвалования, передает ТАСС.