Ученые рассказали о влиянии Крымского моста на экологию

Возведение Крымского моста не повлияло на экологию Черного моря, сообщил ведущий научный сотрудник Института морских биологических исследований им. Ковалевского РАН Александр Болтачев.

«Крымский мост особенно не повлиял на экологию района, хотя нужно будет смотреть динамику, как это все происходит. Применялись довольно щадящие методы», – цитирует Болтачева Крыминформ.

Например, по его словам, во время миграции рыб ненадолго прекращались работы, чтобы рыба, для которой шумовой эффект ужасен, могла выйти.

Он отметил, что явных последствий для рыбы нет. Наблюдаемый спад уловов хамсы и шпрот объясняется межгодовой цикличностью и переэксплуатацией улова в Крыму, Турции и Грузии.

Научный сотрудник отдела гидрофизики шельфа Морского гидрофизического института РАН Андрей Багаев также отметил, что причин для негативных прогнозов в связи со строительством Крымского моста он не видит.

В августе инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что из-за отсутствия негативного воздействия на экологию сотни дельфинов стали «верными спутниками» моста в Керченском проливе.

В сентябре 2017 года Киев заявлял об «экологическом ущербе» от строительства моста. Москва опровергала это заявление.