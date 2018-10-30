Трамп поручил подготовить доклад о «нарушении» Россией ДРСМД

Глава Белого дома Дональд Трамп поручил подготовить для Конгресса доклад о приписываемом России «нарушении» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и введении в связи с этим новых антироссийских санкций.

В заявлении Белого дома говорится, что поручение адресовано главам Госдепартамента, Пентагона, руководителям министерств торговли и финансов, а также директору Национальной разведки, передает ТАСС.

Требование предоставить Конгрессу доклад, в котором перечисляются якобы допущенные Россией нарушения ДРСМД, несущие за это ответственность лица, а также принятые Белым домом в связи с этим меры содержится в проекте оборонного бюджета США на 2019 финансовый год, который Трамп подписал в середине августа.

Напомним, в октябре Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД. Ожидается, что это произойдет через месяц – полтора.