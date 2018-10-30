Сенатор Владимир Лукин призвал россиян выйти на акцию «Колокол памяти»

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30 октября, вторник  |  Последнее обновление — 08:22  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Как будет совершенствоваться избирательная система в России

Изменения в избирательной системе России происходят регулярноФото: Максим Григорьев/ТАСС
Российской избирательной системе исполнилось четверть века – именно столько времени функционирует Центризбирком. Выборы являются фундаментом всей политической системы нашей страны, но претензий к ним за эти годы прозвучало немало. Способна ли отечественная выборная система к самосовершенствованию? Подробности...
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Как российская военная разведка превратилась в объект для издевательств

ГРУ последнее время становится все больше поставщиком скандалов, нежели зарубежных секретовФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Вся концепция военной разведки в России требует пересмотра – особенно по части конспирации и того, что называется противодействием информационной войне. Почему ГУ (бывшее ГРУ) не опровергает очередные вбросы, касающиеся провалов в своей работе? И в чем реальные проблемы современной российской военной разведки? Подробности...
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Ангела Меркель вырастила себе на замену политического «клона»

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (справа) называют политической копией Ангелы МеркельФото: Wolfgang Rattay/Reuters
Меркель совершила давно ожидаемый ход – покинула пост лидера правящей партии ХДС. Проблема только в одном: потеряв пост в ХДС, Меркель вряд ли удержит и кресло канцлера. Растет угроза внутрипартийного переворота. Пытаясь его предотвратить, Меркель двинула вперед «клона», призванного стать ее преемником. От Меркель клона отличает лишь труднопроизносимая фамилия – Крамп-Карренбауэр, да еще неприязнь к гей-бракам. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Еще одной жертвой керченской трагедии может стать прогресс

Максим Ваганов, публицист
Россия на мировом рынке игр пока что не входит в первую десятку стран-производителей, но уже вплотную к ней подобралась. И возникает ощущение, что нашей стране хотят «насолить» и на этом поприще. Подробности...
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Иногда к феминисткам нужно прислушаться

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ситуация со скандальной рекламой IKEA нехороша и свидетельствует о ряде проблем в общении. Многие пишут о том, что она унижает женщину. Но еще больше она унижает мужчину. Подробности...
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Главным мотивом комсомольцев был секс

Егор Холмогоров, Публицист
Советам требовался особый способ, чтобы вырвать молодых людей из-под власти «мамкиной ложки» и направить на такие бесстыдные дела, на которые не решился бы ни один уважающий себя коммунист из великороссов. Подробности...
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          Сенатор Владимир Лукин призвал россиян выйти на акцию «Колокол памяти»

          30 октября 2018, 08:06

          Текст: Олег Москвин

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          «Я человек из семьи, где много жертв политических репрессий, и я принимаю любой повод почтить их память и предупредить молодежь о том, что надо учитывать уроки прошлого», – сказал газете ВЗГЛЯД член Совета Федерации Владимир Лукин, комментируя намеченную на вторник акцию «Колокол памяти».

          Во вторник, в День памяти жертв политических репрессий в Москве и в ряде регионов страны назначена траурная церемония. В столице она пройдет у мемориала «Стена скорби», на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. По словам организаторов, все желающие в этот день могут возложить к монументу цветы, зажечь свечи и ударить в символический колокол.

          «Как председатель Фонда памяти жертв политических репрессий я активно участвовал в подготовке этого процесса, в открытии памятника «Стена скорби» в прошлом году, выступал на его открытии», – рассказал глава совета Фонда памяти жертв политических репрессий, сенатор Владимир Лукин.

          В понедельник Лукин также принял участие в проходившей в центре Москвы у Соловецкого камня акции «Возвращение имен», организованной правозащитным центром «Мемориал». По словам сенатора, акция «Колокол памяти» не будет ее дублировать, так как напоминание о жертвах репрессий – это «не одноактное дело, а процесс: сегодня одна очень уважаемая организация проводит акцию, завтра – другая, и я всегда буду принимать участие и в той, и в другой, пока у меня есть силы». Лукин осудил тех, кто считает, что акции конкурируют друг с другом.

          Напомним, акцию еще в начале октября анонсировал глава СПЧ, председатель попечительского совета Фонда Памяти Михаил Федотов. «В этом году акция «Колокол памяти» будет проведена с 10 утра до 10 вечера. Каждый может туда прийти, поставить свечку, положить цветы к мемориалу. Там будет символический колокол», – говорил Федотов. Кроме Федотова и Лукина, на церемонии ожидается также Уполномоченный по правам человека Тамара Москалькова и директор музея ГУЛага Роман Романов.

          «Колокол памяти» намечен также в Московской, Ленинградской, Магаданской, Свердловской областях, а также в Краснодарском крае. Инициаторами акции стали представители гражданского общества - также из разных регионов страны.

          Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее общество «Мемориал» сообщило на своем сайте, что власти столицы предложили перенести акцию «Возвращение имен» от Соловецкого камня к памятнику «Стена скорби». По этому поводу в блогосфере возникли споры.

          «Я отношусь к склокам по поводу памяти об усопших безвинно погибших людях крайне отрицательно, – сказал по этому поводу Лукин. – Я считаю, что на этом поле надо не склочничать, а почтить память людей, что я стараюсь по мере сил и делать. А для склок у нас найдется много других поводов».

          Лукин ожидает, что в акции «Колокол памяти» примут участие тысячи россиян, – не меньше, чем в акции «Возвращение имен» у Соловецкого камня. «Приходите туда где можно почтить память жертв репрессий и меньше склочничайте. Вот такой мой девиз», - заключил сенатор.

          Ранее исполнительный директор международного «Мемориала» Елена Жемкова отвергла предположения о том, что акция у «Стены скорби» дублирует первую акцию, намеченную у Соловецкого камня, поскольку «это разные вещи, но они соединены вместе», – заявила она.

          «Конечно, я пойду к «Стене скорби», и я обязательно перенесу туда зажженную у Соловецкого камня свечу, потому что я хочу, чтобы моя свеча продолжала гореть. И это прекрасная идея и возможность каждому человеку лично подойти и ударить в лагерный рельс. Мимо будут ехать машины за машинами, и водители тоже будут слышать и видеть эту акцию. Возникает хорошая традиция, – говорила Жемкова газете «Коммерсантъ». – Я уверена, что эту акцию будет освещать телевидение и этот набат будет слышен всей стране. Получается, что за словами памяти следует звон памяти и это не противоречит друг другу, а дополняет».


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