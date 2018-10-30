Сенатор Владимир Лукин призвал россиян выйти на акцию «Колокол памяти»

«Я человек из семьи, где много жертв политических репрессий, и я принимаю любой повод почтить их память и предупредить молодежь о том, что надо учитывать уроки прошлого», – сказал газете ВЗГЛЯД член Совета Федерации Владимир Лукин, комментируя намеченную на вторник акцию «Колокол памяти».

Во вторник, в День памяти жертв политических репрессий в Москве и в ряде регионов страны назначена траурная церемония. В столице она пройдет у мемориала «Стена скорби», на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. По словам организаторов, все желающие в этот день могут возложить к монументу цветы, зажечь свечи и ударить в символический колокол.

«Как председатель Фонда памяти жертв политических репрессий я активно участвовал в подготовке этого процесса, в открытии памятника «Стена скорби» в прошлом году, выступал на его открытии», – рассказал глава совета Фонда памяти жертв политических репрессий, сенатор Владимир Лукин.

В понедельник Лукин также принял участие в проходившей в центре Москвы у Соловецкого камня акции «Возвращение имен», организованной правозащитным центром «Мемориал». По словам сенатора, акция «Колокол памяти» не будет ее дублировать, так как напоминание о жертвах репрессий – это «не одноактное дело, а процесс: сегодня одна очень уважаемая организация проводит акцию, завтра – другая, и я всегда буду принимать участие и в той, и в другой, пока у меня есть силы». Лукин осудил тех, кто считает, что акции конкурируют друг с другом.

Напомним, акцию еще в начале октября анонсировал глава СПЧ, председатель попечительского совета Фонда Памяти Михаил Федотов. «В этом году акция «Колокол памяти» будет проведена с 10 утра до 10 вечера. Каждый может туда прийти, поставить свечку, положить цветы к мемориалу. Там будет символический колокол», – говорил Федотов. Кроме Федотова и Лукина, на церемонии ожидается также Уполномоченный по правам человека Тамара Москалькова и директор музея ГУЛага Роман Романов.

«Колокол памяти» намечен также в Московской, Ленинградской, Магаданской, Свердловской областях, а также в Краснодарском крае. Инициаторами акции стали представители гражданского общества - также из разных регионов страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее общество «Мемориал» сообщило на своем сайте, что власти столицы предложили перенести акцию «Возвращение имен» от Соловецкого камня к памятнику «Стена скорби». По этому поводу в блогосфере возникли споры.

«Я отношусь к склокам по поводу памяти об усопших безвинно погибших людях крайне отрицательно, – сказал по этому поводу Лукин. – Я считаю, что на этом поле надо не склочничать, а почтить память людей, что я стараюсь по мере сил и делать. А для склок у нас найдется много других поводов».

Лукин ожидает, что в акции «Колокол памяти» примут участие тысячи россиян, – не меньше, чем в акции «Возвращение имен» у Соловецкого камня. «Приходите туда где можно почтить память жертв репрессий и меньше склочничайте. Вот такой мой девиз», - заключил сенатор.

Ранее исполнительный директор международного «Мемориала» Елена Жемкова отвергла предположения о том, что акция у «Стены скорби» дублирует первую акцию, намеченную у Соловецкого камня, поскольку «это разные вещи, но они соединены вместе», – заявила она.

«Конечно, я пойду к «Стене скорби», и я обязательно перенесу туда зажженную у Соловецкого камня свечу, потому что я хочу, чтобы моя свеча продолжала гореть. И это прекрасная идея и возможность каждому человеку лично подойти и ударить в лагерный рельс. Мимо будут ехать машины за машинами, и водители тоже будут слышать и видеть эту акцию. Возникает хорошая традиция, – говорила Жемкова газете «Коммерсантъ». – Я уверена, что эту акцию будет освещать телевидение и этот набат будет слышен всей стране. Получается, что за словами памяти следует звон памяти и это не противоречит друг другу, а дополняет».