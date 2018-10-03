Медведев призвал «Единую Россию» разобраться со сложностями на выборах

Проигрыш кандидатов «Единой России» на выборах в ряде регионов должен стать уроком для партии, из которого нужно сделать выводы, заявил премьер-министр, председатель «ЕР» Дмитрий Медведев на заседание комиссии партии по контролю за реализацией предвыборной программы.

«Нужно разобрать те ситуации, которые были связаны со сложностями, с неудачами, которые возникли у кандидатов «Единой России». Это нормально, это демократия, но для партии это определенный урок», – передает его слова ТАСС.

Медведев отметил, что этот урок нужно выучить «правильным образом», чтобы в будущем вернуть утраченные позиции.

Он также указал, что избирательная кампания показала потенциал развития партии за счет привлечения молодых кадров и обновления региональных партийных структур.

Медведев добавил, что съезд «Единой России» планируется провести в начале декабря, передает РИА «Новости».

Напомним, на губернаторских выборах в Хабаровском крае и Владимирской области кандидаты от «ЕР» уступили конкурентам во втором туре. Кроме того, в Хакасии второй тур еще не состоялся, однако действующий глава региона, представитель «ЕР», снял свою кандидатуру. В Приморье ожидаются перевыборы после скандала.