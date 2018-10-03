Турчинов пообещал увеличить военное присутствие в Азовском море

Украина продолжит наращивание военного присутствия в Азовском море для отражения «возможной агрессии», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

«Россияне пытаются фактически сделать блокаду морских портов, которые находятся вдоль азовского побережья. Это провокационные действия. Но решение СНБО принято, и президент его подписал – относительно наращивания военного потенциала в Азовском море и черноморском бассейне», – передает его слова ТАСС.

Турчинов отметил, что Киев уже выполняет принятое решение, но будет усиливать позиции, «адекватно отвечая» на «любую агрессию».

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил об увеличении численности подразделений в Азовском море. Также сообщалось, что Украина направит в Азовское море списанные США патрульные катера.

Экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов заявил газете ВЗГЛЯД, что украинские корабли «не испортят погоду» в Азовском море.