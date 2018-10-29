Декриминализация побоев в России привела к росту насилия в семьях

По данным международной организации Human Rights Watch, декриминализация семейных побоев в России привела к росту домашнего насилия.

«Декриминализация первых побоев в семье послужила агрессорам сигналом о вседозволенности, осложнила пострадавшим привлечение причинителя насилия к ответственности и ослабила гарантии защиты», – говорится в докладе правозащитников.

Согласно официальным исследованиям, с семейным насилием так или иначе сталкивалась каждая пятая женщина России. При этом вероятность столкнуться с физическим насилием со стороны близких примерно в три раза выше, нежели со стороны посторонних людей.

Эксперты считают, что около 60-70% женщин не обращаются в подобных ситуациях за помощью. А среди жалоб до суда доходит лишь около 3% случаев.

По мнению правозащитников, закон о декриминализации домашних побоев может вернуть в жизнь россиян стереотипы вроде «женщина сама виновата», «она спровоцировала», «получила по заслугам» и других. По их словам, в обществе вновь может сложиться ситуация, когда женщина должна терпеть.

В докладе говорится, что власть должна обеспечить эффективное реагирование правоохранительных органов на заявления женщин о домашнем насилии и упростить доступ к службам помощи и временным убежищам.

«Серьезные пробелы в законодательстве, отсутствие института охранных ордеров и ненадлежащее реагирование со стороны правоохранительных и судебных органов фактически оставляют без защиты даже тех женщин, которые подвергаются жестокому физическому насилию», – озвучиваются проблемы в докладе.

Напомним, в начале 2018 года Совет Федерации одобрил закон о декриминализации семейных побоев, а 7 февраля президент России Владимир Путин подписал его.

Московский омбудсмен Татьяна Потяева рассказала, что после принятия закона количество обращений по проблемам домашнего насилия резко увеличилось. При этом в зоне риска оказались не только женщины и дети, но и пожилые люди. В конце мая глава Следственного комитета Александр Бастрыкин подтвердил рост случаев домашнего насилия в связи с законом о декриминализации побоев в семье.