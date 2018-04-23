После декриминализации статьи о побоях число обращений резко выросло

После принятия закона о декриминализации побоев резко увеличилось количество обращений жителей Москвы о проблемах семейного насилия, сообщила столичный омбудсмен Татьяна Потяева.

«Последнее время, если смотреть статистику по обращениям, мы увидели, что после того, как был принят закон о декриминализации побоев, количество обращений по этой проблематике значительно увеличилось», – передает РИА «Новости» слова Потяевой в ходе заседания в Мосгордуме.

Она отметила, что в аппарат уполномоченной поступают жалобы о бытовом насилии не только в отношении женщин, но и детей, а в последнее время и глубоко пожилых людей.



«Эта тема требует серьезной проработки и с привлечением депутатов Московской городской думы. Поскольку необходимо определенное законодательство», – сказала она.



Президент России Владимир Путин 7 февраля 2017 года подписал закон о декриминализации побоев в семье. По новому закону за побои, нанесенные члену семьи впервые, грозит штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, арест до 15 суток или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов. Уголовная ответственность наступает при повторном случае побоев.

Напомним, ранее законопроект одобрил Совет Федерации, Госдума проголосовала за его принятие 27 января.