Перемены в законах увеличили насилие по отношению к старикам

После принятия закона о декриминализации побоев в Москве резко увеличилось количество обращений по проблемам семейного насилия, сообщила газете ВЗГЛЯД уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Что делать жертвам, как предотвратить жестокость в отношении женщин, детей и стариков?

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что после вступления в силу закона о декриминализации побоев в семье количество обращений о физическом насилии в Москве возросло почти на треть.

По словам Потяевой, данная тема «требует серьезной проработки» с привлечением депутатов Мосгордумы, так как «необходимо определенное законодательство». Омбудсмен рассказала газете ВЗГЛЯД, почему произошел такой резкий скачок жестокости и что делать тем, кто столкнулся с насилием в семье.

ВЗГЛЯД: С чем связано резкое увеличение жалоб москвичей на жестокость со стороны родственников?

Татьяна Потяева: Это связано с социальным поведением отдельных граждан города Москвы. Потому что это происходит не только в отношении женщин и детей. У нас увеличились обращения, связанные с бытовым насилием в отношении стариков, причем они находятся в достаточно преклонном возрасте. Конечно, когда нет серьезной ответственности за такие проступки, руки развязываются сами по себе.

ВЗГЛЯД: Что, по-вашему, можно сделать для решения этой проблемы?

Т. П.: Мы собрали пакет предложений, и направили предложения в Государственную думу и Совет Федерации. Для нас очень важно, чтобы наказание (за бытовое насилие) следовало. Законодатели должны посмотреть, какие меры пресечения должны следовать за рукоприкладство или членовредительство. Вспомним тот случай, когда мужчина отрубил две руки своей жене, приревновав ее. Для нас важно, чтобы у нас действовал закон о профилактике семейно-бытового насилия (проект закона был внесен в Госдуму 28 сентября 2016 года – прим. ВЗГЛЯД).

Профилактическая работа должна начинаться с самого раннего детства, а затем со школьной скамьи, в высших учебных заведениях, особенно там, где изучается право, где готовятся юристы. Эта работа должна проводиться и в кризисных центрах. Важно проводить акции, которые будут привлекать внимание к тому, что такие меры поведения недопустимы в современном обществе, но если инцидент случился, то наказание должно быть неотвратимым.

Меры могут быть разными, я думаю, что тут больше надо смотреть законодателям, но мы готовы присоединиться к такой работе. Насколько я знаю, к проработке этой темы приступила депутат Госдумы Оксана Пушкина. Мы надеемся, что она со своими коллегами предложит законопроект, который будет обсужден и в дальнейшем принят, если будет иметь под собой те важные составляющие, о которых я сказала.

ВЗГЛЯД: Какой совет вы можете дать женщине, впервые столкнувшейся с насилием в семье?

Т. П.: У нас есть круглосуточно работает психологическая служба помощи, к специалистам можно обратиться по номеру 051. Любой человек, столкнувшийся с насилием, может позвонить и получить квалифицированную помощь психолога, социолога, юриста, которые ответят на все вопросы, интересующие человека.

Если женщина боится остаться дома, она может немедленно обратиться в кризисный центр для женщин в Москве (ул. Дубки, д. 9А). Это профессиональный кризисный центр, где работают специалисты разного профиля, в том числе и медики, которые могут оказать первую помощь. Женщина может получить временное пристанище, если она придет не одна, то детям тоже окажут помощь.

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ВЗГЛЯД: А если пострадали пожилые люди?

Т. П.: Необходимо немедленно обращаться в органы социальной защиты по месту прописки, соцработники немедленно придут на помощь. Ну и конечно есть аппарат уполномоченного по правам человека. Мы тоже немедленно включимся, и наши юристы могут оказать не только правовую поддержку, устроить в кризисный центр, но и могут представлять интересы женщины в суде совершенно бесплатно.