За домашнее насилие запретят наказывать деньгами

МВД и Минюст планируют исключить наказание в виде штрафа из статьи КоАП о побоях.

Рекомендации по внесению изменений в статью 6.1.1 КоАП «Побои» были направлены в ведомства правительственной комиссией по профилактике правонарушений под руководством министра внутренних дел Владимира Колокольцева, пишут «Известия».

По замыслу авторов инициативы, после отмены штрафа за побои останется лишь два вида наказаний: 15 суток ареста и 120 часов обязательных работ.

«В случае причинения только физической боли фактически нет необходимости в проведении ни судебно-медицинской экспертизы, ни иных процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, а следовательно, и административного расследования», – рассказал представитель МВД.

Напомним, ранее Госдума утвердила законопроект о декриминализации побоев, по сути, отменив принятый за полгода до этого «закон о шлепках». Шлепки, затрещины, другие мелкие побои будут считаться административным нарушением, а не преступлением.