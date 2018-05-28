Бастрыкин рассказал о росте насилия в семьях после декриминализации побоев

Глава СК Александр Бастрыкин на съезде уполномоченных по правам ребенка заявил об участившихся случаях домашнего насилия в связи с декриминализацией статьи о побоях в семье.

«Два года назад мы резко выступали против декриминализации домашнего насилия, перевода его в административный проступок. Как в воду глядели: резко поднялось домашнее насилие, в том числе над детьми», – сказал Бастрыкин, передает ТАСС.

В качестве примера глава СК рассказал о случае измывательства отчимом над ребенком, произошедшем после принятия закона о декриминализации.

Президент Владимир Путин 7 февраля 2017 года подписал закон о декриминализации побоев в семье. По новому закону за побои, нанесенные члену семьи впервые, грозит штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, арест до 15 суток или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов. Уголовная ответственность наступает при повторном случае побоев.

Ранее столичный омбудсмен Татьяна Потяева заявила, что после принятия закона о декриминализации побоев резко увеличилось количество обращений жителей Москвы по проблемам семейного насилия.