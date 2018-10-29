Евреи воспротивились приезду Трампа в Питтсбург

Представители еврейской общины американского Питтсбурга выступили против приезда в город президента США Дональда Трампа после убийства 11 человек в местной синагоге, сообщила газета The Hill со ссылкой на открытое письмо к главе государства.

«Президент Трамп, вам не рады в Питтсбурге до тех пор, пока вы не будете привержены политике сострадания и демократии, которая признает достоинство всех нас», – приводит ТАСС заявление местного отделения организации Bend The Arc, которая продвигает интересы сообщества евреев.

В заявлении утверждается, что политика Трампа и его заявления поощряют «белое националистское движение».

«Вы назвали убийцу злом, но вчерашнее насилие – прямой итог вашего влияния», – уверены представители организации, обвиняющие Трампа в том, что он «преднамеренно подрывает безопасность» национальных и сексуальных меньшинств, мусульман и инвалидов.

Накануне Washington Post опубликовал статью, в котором стрельба в синагоге и другие происшествия в США объясняются «риторикой ненависти» Трампа.

Напомним, Роберт Боуэрс, который устроил стрельбу в синагоге в Питтсбурге, в результате которой были убиты 11 человек, является неонацистом. Он считает, что Дональдом Трампом управляют евреи.