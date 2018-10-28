В США стрельбу в синагоге объяснили «риторикой ненависти» Трампа

Стрельба в питтсбургской синагоге, рассылка взрывных устройств политикам – все эти события стали следствием «риторики ненависти» президента США Дональда Трампа, заявил обозреватель Washington Post Макс Бут.

Эксперт пишет, что эти события противоречат духу США – страны, которая предана принципам свободы слова, печати и религии. Он называет «толерантность к политическим и религиозным разногласиям» неоспоримой частью общественного договора в США, а подобные «ужасы», считает он, являются обычным делом для Балкан или Ближнего Востока, но не «страны свободных людей», передает RT.

Он возложил ответственность за «кошмар», происходящий в Америке, не на СМИ или американское общество, а на президента США с его «риторикой ненависти». По его словам, Трамп называет американских демократов «злодеями» и «сумасшедшими», обвиняет их в «измене». Рот упоминает о том, что Трамп называет СМИ «врагами народа», совершает нападки на меньшинства, продвигает «антисемитские теории заговоров», обвиняя во всем Джорджа Сороса.

«Когда Трамп говорит о «глобалистах», право-радикал слышит «евреи». Когда Трамп говорит о «прекрасных людях» с обеих сторон в Шарлотсвилле, право-радикал слышит официальное одобрение», – пишет политолог.

Рот заявляет, что свою риторику ненависти он не ослабляет, даже когда «трагические последствия становятся очевидны».

«Во времена кризиса мы ждем, что президент перевяжет наши раны, переступит через партийные разногласия, объединит страну. Трамп делает обратное. Он намеренно обостряет наши противоречия ради партийных выгод», – заявил эксперт.

Напомним, по данным СМИ, Роберт Боуэрс, который устроил стрельбу в синагоге в Питтсбурге, в результате которой были убиты 11 человек, неонацист, который считает, что Дональдом Трампом управляют евреи.