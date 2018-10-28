Сотрудники МЧС вытащили из Москвы-реки уплывших на плоту детей

Спасатели вытащили из Москвы-реки двоих детей – они оказались на плоту в районе Строгино, сообщает пресс-служба МЧС.

Инцидент произошел вечером в воскресенье. Оперативная дежурная смена центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве получила сообщение о том, «что в районе владения 37к1 на по улице Исаковского в водоеме на плоту находятся двое детей», передает РИА «Новости».

По указанному адресу оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Детей достали из водоема и передали сотрудникам полиции; о том, как они оказались на плоту в реке, пока не сообщается.