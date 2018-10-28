Аксенов назвал имена «настоящих народных героев» Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей Украины с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков и назвал имена тех, кого считает «настоящими народными героями» этой страны.

Аксенов написал в Facebook: «Сегодня мы вместе с нашими украинскими братьями вспоминаем уроженцев Украины, внесших свой вклад в Великую Победу над мировым злом. Они и есть настоящие народные герои».

По мнению главы Крыма, это «маршалы Павел Рыбалко и Семен Тимошенко», а также генерал Иван Черняховский и «трижды герой Советского Союза, воздушный ас Иван Кожедуб».

Аксенов отметил, что указанный список можно «продолжать и продолжать».

Он считает, что герои ушедших лет вряд ли могли бы подумать, что спустя годы на земле, «пропитанной кровью, прорастут семена нацизма» и начнется новая война.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в поздравлении с годовщиной изгнания фашистов рассказал о неравных боях УПА* (организация запрещена в России) с НКВД.