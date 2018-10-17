Порошенко в поздравлении с годовщиной изгнания фашистов рассказал о неравных боях УПА с НКВД

Президент Украины Петр Порошенко в своем поздравлении с годовщиной изгнания фашистов с украинской территории рассказал о «воинах Украинской повстанческой армии*», которые «гибли в неравных боях с войсками НКВД».

Порошенко упомянул об украинцах, которые в составе Красной армии добились победы над фашистами. Однако внимание заострил на «противостоянии с НКВД».

«После того, как в мире воцарился долгожданный мир, воины Украинской повстанческой армии* оказывали отчаянное сопротивление сталинскому режиму, гибли в неравных боях с войсками НКВД», – говорится в заявлении на сайте президента Украины.

Он отметил, что сейчас «доблестные наследники героев Второй мировой войны и Украинской освободительной борьбы» дают «решительный отпор новоявленным российским агрессорам и их приспешникам» в Донбассе.

Новые власти Украины фактически проводят кампанию по героизации нацистских коллаборационистов и пересмотру мировой истории. Так, украинский парламент принял закон о признании организации ОУН*-УПА* борцами за независимость Украины и предоставил право ее участникам на социальные гарантии.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, какое будущее ждало бы граждан Украины в случае победы Гитлера во Второй мировой войне.