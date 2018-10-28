Запуск китайской коммерческой ракеты-носителя закончился неудачей

При запуске коммерческой ракеты-носителя ZQ-1 компании LandSpace (Китай) возникли проблемы, сообщает Центральное телевидение Китая.

Детали не сообщаются, известно, что проблема возникла вскоре после отделения второй ступени, передает ТАСС.

Ракета стартовала с космодрома Цзюцюань.

В LandSpace заявили, что по-прежнему считают создание ракет-носителей верной стратегией, и подчеркнули, что являются «первой китайской компанией, которая занимается строительством трехступенчатых ракет».

В сфере частного ракетостроения в Китае работают примерно 60 компаний.

В сентябре Китай вывел на орбиту 37-й и 38-й спутники глобальной навигационной системы Beidou.