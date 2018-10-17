В Сети запустили флешмоб в поддержку присвоения аэропорту Симферополя имени Врангеля

Пользователи Сети запустили флешмоб «Международный аэропорт Симферополь имени Врангеля», призывая голосовать за присвоение объекту имени русского военачальника Петра Врангеля.

О флешмобе на своей странице в Facebook сообщил политолог и блогер Всеволод Радченко: «Присоединяйтесь к флешмобу «Международный аэропорт Симферополь имени Врангеля»! Увековечим память героя Первой мировой войны, правителя Юга России и главнокомандующего Русской Армией, последнего защитника исторической национальной России («Белого Крыма») – барона Петра Николаевича Врангеля!».

Он указал, что у граждан, поддерживающих эту идею, осталось только 48 часов, чтобы собрать 500 голосов.

Радченко также напомнил, что «проголосовать можно только один раз, выбрав только один аэропорт или предложив одно имя». Так, если пользователь находится в данный момент не в Крыму, то сайт конкурса «Великие имена России» предложит те варианты аэропортов, которые находятся ближе всего.

Потому для участия в флешмобе «следует в списке аэропортов-участников выбрать Симферополь и заполнить поля «Фамилия», «Имя» и «Отчество» предлагаемого вами претендента», а также указать категорию его профессиональной деятельности, написал политолог.

По последнему пункту Радченко предложил указывать категорию «Государственное управление, право».

«Присоединяйтесь к флешмобу! 500 голосов – вполне посильная задача. И даже если цель не будет достигнута – этой акцией мы в очередной раз можем напомнить согражданам о героях Белого движения, патриотах и последних защитниках национальной России. Вода камень точит! Дорогу осилит идущий!», – добавил он.

Ранее сообщалось, что россияне поддержали идею присвоения имен великих соотечественников аэропортам. До этого был составлен лонг-лист конкурса по присвоению имен аэропортам.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о конкурсе «Великие имена России».