Россияне поддержали идею присвоения имен великих соотечественников аэропортам

Больше 51% опрошенных жителей регионов проведения конкурса «Великие имена России» поддерживают идею присвоения имен выдающихся соотечественников аэропортам, следует из данных исследования ВЦИОМ.

Из 51% респондентов каждый второй считает, что выбор имени должен иметь историческую привязку к территории, следует из сообщения на сайте конкурса «Великие имена России».

34% опрошенных предпочитают присвоить аэропортам имена военных, а 33% – имена ученых.

Еще 24% (среди молодежи 18-24 лет – 43%) считают, что аэропорты нужно назвать в честь деятелей культуры и искусства.

Отмечается, что среди участников второго этапа конкурса «Великие имена России», который проходит в данный момент, в категориях предлагаемых имен лидируют музыканты – 26%.

На втором месте – люди неба (авиация, космос) – 12%, третье место делят между собой политики и литераторы – примерно по 9,5%. Полководцы и герои войны – на пятом месте с 5,5%.

«Если названия аэропортов будут выбраны с учетом мнения жителей регионов, идея получит поддержку», – выразила мнение руководитель практики социального моделирования и прогнозирования Департамента исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова.

Она добавила, что сама по себе «идея называть аэропорты в честь выдающихся людей не является новой – во многих странах так сделали уже давно». Причем в других государствах «аэропорты называют не только в честь президентов», как, например, «аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке или аэропорт Шарль-де-Голль в Париже».

Так, «жители Сицилии назвали аэропорт Палермо, чтобы увековечить память судей, боровшихся с мафией, Фальконе и Борселино».

Указывается, что, согласно концепции проекта, имена великих россиян не заменят, а дополнят официальные названия 45 аэропортов в разных регионах страны.

61% жителей «двух столиц» отмечают, что аэропорты можно назвать в честь значимого человека на уровне всей страны.

Инициативный опрос ВЦИОМ был проведен 21 октября 2018 г в 37 регионах, участвующих в проекте «Великие имена России». В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью.

Ранее сообщалось, что был составлен лонг-лист конкурса по присвоению имен аэропортам.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о конкурсе «Великие имена России».