Составлен лонг-лист конкурса по присвоению имен аэропортам

Ученый Михаил Ломоносов и вратарь «Динамо» Лев Яшин попали в список претендентов конкурса по присвоению аэропортам имен великих россиян.

«Жители регионов продолжают выдвигать имена знаменитых соотечественников для названия аэропортов. Великий русский ученый Михаил Ломоносов и легендарный вратарь московского «Динамо» Лев Яшин набрали более 500 заявок и будут добавлены в лонг-лист конкурса», – говорится в сообщении проекта «Великие имена России».

Имя Ломоносова, вошедшее ранее в списки кандидатов для московского Домодедово, предлагается в качестве названия аэропорта Архангельска. А в честь Яшина предложено дать имя аэропорту Шереметьево в Москве, пишет ТАСС.

Организаторы проекта сообщают, что среди лидеров, которые приближаются к попаданию в шорт-лист, находятся имена философа Эммануила Канта в Калининграде и фронтмена музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова в Санкт-Петербурге.

Самыми активными, по данным организаторов, пока являются жители Санкт-Петербурга, Омска, Тюмени, Нижнего Новгорода, Владивостока, Екатеринбурга, Уфы и Самары. Всего на 15.00 мск 25 октября во втором этапе конкурса приняли свыше 38 тыс. россиян.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о конкурсе «Великие имена России».