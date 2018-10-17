Умер Николай Караченцов

Народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался в пятницу в Москве, не дожив дня до своего 74-летия, сообщил сын актера. В сентябре 2017 года у актера диагностировали неоперабельную раковую опухоль в левом легком. Тогда же Караченцов начал курс химиотерапии. В последнее время здоровье артиста сильно ухудшилось.

«Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра», – сказал Андрей Караченцов ТАСС.

Эту информацию телеканалу RT подтвердила и супруга актера Людмила Поргина.

В последнее время здоровье артиста сильно ухудшилось. В СМИ часто появлялась сообщения о его госпитализации. В последний раз Караченцов попал в больницу из-за двустороннего воспаления легких в начале октября.

Кроме того, в сентябре 2017 года у актера диагностировали неоперабельную раковую опухоль в левом легком. Тогда же Караченцов начал курс химиотерапии.

Актер театра и кино, народный артист России Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве в семье художника-графика и балетмейстера-постановщика.

В 10 классе Караченцов начал заниматься в студии самодеятельности, сыграл свою первую роль в спектакле «Фигаро». Тогда же он решил стать профессиональным актером.

В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ и в числе 10 лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года – «Ленком»). С этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.

Широкую известность Караченцову принес спектакль «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Не меньший успех имела работа актера в рок-опере «Юнона и Авось». Этот спектакль с участием Караченцова шел на сцене театра более 20 лет и всегда собирал аншлаги.

В кино Караченцов начал сниматься с 1967 года. За свою карьеру актер снялся более чем в 100 фильмах, среди которых «Старший сын» (1975), «Собака на сене» (1977), «Приключения Электроника» (1979), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987). Караченцов работал также на дублировании зарубежных фильмов, озвучивал роли французского актера Жана Поля Бельмондо и многие мультфильмы, в том числе «Ловушка для Бамбра», «Пес в сапогах».

В ночь на 28 февраля 2005 года на Мичуринском проспекте в Москве автомобиль, за рулем которого был Караченцов, попал в аварию. Актер получил серьезную черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован и пролежал 26 дней в коме. С тех пор актер перенес несколько тяжелых операций и курсов реабилитации. Ему пришлось заново учиться ходить и говорить.

27 февраля 2017 года Караченцов вновь попал в серьезное ДТП. Машина с актером, которую вела его жена, столкнулась с «Газелью» в Подмосковье. Удар был такой силы, что автомобиль перевернулся. Караченцов получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу.

В 1989 году Караченцов был удостоен звания Народный артист РСФСР. Награжден орденами Почета (1997), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009), Святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских I степени (2007).