Николай Караченцов попал в больницу

Народный артист России Николай Караченцов госпитализирован.

Актер попал в больницу из-за двустороннего воспаления легких, сообщила его жена Людмила Поргина изданию «Собеседник».

Она уточнила, что Караченцов слаб, но о нем заботятся.

«Наша главная задача на ближайшее время – выйти из состояния болезни. Потом планируем переехать на дачу. Врачи, которые ведут нас, советуют жить на свежем воздухе и каждые три недели делать курс химиотерапии. Мы должны застопорить развитие опухоли», – сообщила она.

Его сын, Андрей Караченцов, сообщил ТАСС, что все силы брошены на борьбу с воспалением легких:

«Двустороннее воспаление легких мы подхватили еще 2,5–3 недели назад. Он сейчас проходит лечение в той же больнице, где проходит курс химиотерапии. Сейчас у нас все силы брошены на борьбу с воспалением легких», – сказал он, уточнив, что отец находится не в реанимации, а в отдельной палате.

Напомним, в 2017 году Караченцов начал курс химиотерапии: у актера был диагностирован рак легких.