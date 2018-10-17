Выросло число жертв ливней на Кубани

Число погибших в наводнении, вызванном сильными ливнями на Кубани, выросло до шести человек, сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин.

«Общее количество изменилось до шести погибших», – цитирует Капустина ТАСС.

Ранее сообщалось о двух погибших и одном пропавшем без вести.

Жителям отрезанного от мира поселка Станционный Апшеронского района Краснодарского края начали доставлять продукты питания при помощи веревок.

Напомним, в Краснодарском крае введен режим ЧС. После сильных ливней в регионе оказались затоплены около 30 населенных пунктов, а также железнодорожные пути, станции и дороги. Из-за стихии оказались разрушены несколько мостов и подходы к ним.

В Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи подтопило более 1,6 тыс. жилых домов и почти полторы тысячи приусадебных участков. Ранее в Сети появились видео, на котором потоки воды сносят машины, холодильники с торговых точек и ветхие здания.