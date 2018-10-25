Жителям отрезанного от мира поселка на Кубани начали доставлять еду необычным способом

В поселке Станционный Апшеронского района Краснодарского края жителям начали доставлять продукты питания при помощи веревок из-за того, что они оказались отрезаны от внешнего мира в результате разрушения ливнями моста.

«Мы организовали переправу продуктов в отрезанную (от внешнего мира) половину населенного пункта, на веревках переправляем, сейчас этим и занимаемся. Завтра приступим к восстановлению пешеходного моста», – сказал заместитель главы района Андрей Клищенко.

По его словам, в целом «ситуация уже некритичная, вода спала», передает ТАСС.

Расположенный в долине реки Пшиш поселок Станционный разделяется этой рекой на две части, которые соединены пешеходным мостом. Из-за сильных ливней в четверг мост рухнул. Одна из двух частей, где проживают порядка 170 человек, осталась в изоляции.

Напомним, в Краснодарском крае введен режим ЧС. После сильных ливней в регионе оказались затоплены около 30 населенных пунктов, а также железнодорожные пути, станции и дороги. Из-за стихии оказались разрушены несколько мостов и подходы к ним. Под Туапсе пришлось эвакуировать два поселка.

Сам Туапсе остался без воды, в нем наблюдаются перебои с электричеством и газовым снабжением. Накануне жители города публиковали видео, на которых образовавшиеся из-за дождей бурные реки сносят машины, холодильники с торговых точек и ветхие здания. В Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи подтопило более 1,6 тыс. жилых домов и почти полторы тысячи приусадебных участков.