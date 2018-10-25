Посол Украины подтвердил «потенциальную опасность» для украинцев в Белоруссии

Украинский посол в Минске Игорь Кизим заявил, что пребывание его соотечественников в Белоруссии может представлять для них потенциальную опасность, однако попросил «не выдергивать из контекста» слова главы украинского МИД Павла Климкина.

«По-моему, он (Климкин) сказал, что потенциально опасно находиться на территории Беларуси. Это мягкое дипломатическое выражение. … Предположительно, он имел в виду, наверное, случаи … с задержаниями (украинца Павла) Шаройко и (украинца Павла) Гриба на территории Беларуси, и в этой связи потенциальную опасность», – заявил Кизим.

Посол также отметил, что за 25 лет своей дипломатической практики не помнит подобных случаев с украинскими гражданами в других постсоветских странах, передает РИА «Новости».

Ранее Климкин заявил, что пребывание граждан Украины на территории Белоруссии является потенциально опасным, поскольку в республике якобы «действуют российские властные структуры», о чем свидетельствуют истории задержаний в Белоруссии украинских граждан и передачи их России.

Напомним, Гриб пропал из поля зрения украинских правоохранителей после того, как выехал в белорусский Гомель. Его отец Игорь Гриб, отправился в Белоруссию на поиске сына, где узнал, что тот находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт). После стало известно, что Гриб-младший содержится под стражей в СИЗО Краснодара, ему инкриминируется содействие террористической деятельности.

В мае больше восьми лет лишения свободы получил за шпионаж гражданин Украины Павел Шаройко по решению коллегии по уголовным делам Верховного суда Белоруссии.