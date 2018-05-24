В Минске осудили шпионившего на российских военных объектах украинца

Больше восьми лет лишения свободы получил за шпионаж гражданин Украины Павел Шаройко по решению коллегии по уголовным делам Верховного суда Белоруссии, сообщил посол Украины в Минске Игорь Кизим.

Кизим, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах форума «Минский диалог» о сроке наказания для Шаройко, сказал, что тот получил «более восьми лет лишения свободы», передает Sputnik Беларусь.

Напомним, задержание украинского журналиста Павла Шаройко было проведено 25 октября 2017 года. Он «создал агентурную сеть из числа граждан Белоруссии, которая за денежные вознаграждения выполняла задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере».

Занимавший тогда должность советника украинского посольства в Минске Игорь Скворцов был объявлен в Белоруссии персоной нон грата за «несовместимую с дипломатическим статусом деятельность» из-за дела Шаройко.