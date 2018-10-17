Названа богатейшая женщина России

Российский Forbes составил рейтинг 25 богатейших женщин страны, совокупное состояние которых превышает 9 млрд долларов США. Вторую строчку заняла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук (на фото).

На первом месте рейтинга шестой год остается супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. По данным Forbes, ее состояние выросло до 1,2 млрд долларов.

Вторую строчку заняла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние оценивается в 600 млн долларов. По данным журнала, в 2017 году выручка интернет-магазина выросла на 40% до 63,8 млрд рублей.

На третьем месте – Елена Рыболовлева, которая в результате развода с Дмитрием Рыболовлевым получила 600 млн долларов и два дома в Швейцарии.

В рейтинге появилось несколько новичков. Это акционер холдинга En+ Полина Дерипаска, супруга Олега Дерипаски (22-е место), жена основателя «Группы Черкизово» Игоря Бабаева Лидия Михайлова, которой принадлежит 75% семейной компании (6-е место).

Также в числе новичков дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия Ротенберг, которая в апреле 2018 года стала владельцем доли в 33% в компании TPS Real Estate (7-е место), и также жена врио губернатора Приморья Олега Кожемяко Ирина Герасименко, ставшая акционером компании «Преображенская база тралового флота» (24-е место).

Согласно исследованию американского агентства Bloomberg, в 2018 году российские миллиардеры опередили бизнесменов из других стран по показателям роста своего состояния.

Ранее Forbes публиковал рейтинг богатейших семей России.