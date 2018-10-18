Миллиардеры из России стали лидерами по росту состояния в 2018 году

Российские миллиардеры опередили бизнесменов из других стран по показателям роста своего состояния, следует из исследования американского агентства Bloomberg.

Так, начала года российские миллиардеры увеличили свое общее состояние на 10,8%. На втором месте оказались бизнесмены из США, капитал которых вырос на 7,5%. На третьем месте – британцы, которые поднялись на 3,4%, сообщают «Ведомости».

Самый плохой результат показали бизнесмены из Китая. Их совокупное состояние уменьшилось на 27,6%, пишет Ura.ru.

В десятку самых богатых жителей России на 18 октября входят Вагит Алекперов, Андрей Мельниченко, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Виктор Вексельберг. Также в списке Леонид Михельсон, Алексей Мордашов, Владимир Лисин и Владимир Потанин.