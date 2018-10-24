В ОАК перечислили выгоды от передачи корпорации Ростеху

«Мы рады возможности стать частью большой команды Ростеха», – заявил журналистам глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Так он прокомментировал указ Владимира Путина о передаче 92% акций ОАК Ростеху.

«Ростех – национальный индустриальный чемпион, обладающий компетенциями международного уровня. Это касается инфраструктуры стимулирования новых разработок и их коммерциализации, устойчивости индустриальной и финансовой моделей, опыта глобальной конкуренции и ресурса для успешного вхождения на новые рынки», – отметил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Напомним, в среду стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ о передаче 92,31% акций ОАК новому собственнику – Ростеху. Как сообщает РИА Новости, корпорация будет интегрирована в Ростех в течении полутора лет. ОАК включает в себя около 30 предприятий, в числе которых производители самолетов марок «Су», «Ил», «МиГ», «Як», «Ту», МС-21 и Sukhoi Superjet.

«ОАК – высокотехнологичный самолетостроительный холдинг, строящий конкурентоспособные гражданские и военные самолеты, – подчеркнул Слюсарь. – Линейка проектов ОАК покрывает все ключевые сегменты рынка самолетов, а по ряду наиболее технологически продвинутых направлений задает перспективный для мирового рынка уровень характеристик».

По словам Слюсаря, проведенные расчеты показывают наличие синергетического эффекта от вхождения ОАК в госкорпорацию Ростех, «за счет доступа к тем технологическим, индустриальным и сервисным платформам», которые выстроил Ростех. «Как показывают примеры из международной практики, помимо достижения прямых эффектов от умной консолидации, появляются дополнительные возможности для заметного сокращения административных издержек и получения ощутимой прибавки в операционной эффективности. Предстоит большая работа. Мы к ней готовы», – отметил Слюсарь.

Эксперт комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что вхождение в структуру Ростеха поможет ОАК преодолеть «родовую травму». Объединенная авиастроительная корпорация была собрана в середине нулевых, когда многие предприятия советского авиапрома уже не составляли единую систему кооперации, отмечает собеседник. В ОАК предприятия нередко дублируют друг друга, по сути занимаясь одними и теми же разработками; но сейчас авиапром – не та область, в которой сегодня мы можем позволить внутренней конкуренцию, сказал эксперт.