Передача ОАК Ростеху излечит «родовую травму» авиапрома, уверен эксперт

«Основные изменения, ожидающие ОАК, касаются сферы управления и кооперации, которая, я надеюсь, выстроится более эффективно, чем сейчас, и предприятия авиапрома больше не будут дублировать работу друг друга», - сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области авиации Роман Гусаров. Так он оценил новость о передаче Ростеху 92% акций Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

В ОАК есть очень эффективные структуры и предприятия, и есть очень неэффективные, которые надо поднимать на ноги, подчеркивает эксперт комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров. При этом у Ростеха есть немалый успешный опыт трансформации убыточных производств. «Если этот опыт будет привнесен, а я надеюсь, так и произойдет, это положительно скажется на работе ОАК в целом, потому что все-таки она далека от идеала именно в плане управления», – сказал Гусаров.

Новость о том, что президент Владимир Путин подписал указ о передаче 92,31% акций ОАК новому собственнику, появилась в среду. РИА Новости сообщают, что корпорация будет интегрирована в Ростех в течении полутора лет.

ОАК включает в себя около 30 предприятий, в числе которых производители самолетов марок «Су», «Ил», «МиГ», «Як», «Ту», МС-21 и Sukhoi Superjet.

Нынешние проблемы ОАК Гусаров объясняет «родовой травмой» корпорации. Ведь корпорация была собрана в середине нулевых, когда многие предприятия советского авиапрома уже не составляли единую систему кооперации, отмечает собеседник. «Поэтому в ОАК предприятия нередко дублируют друг друга, по сути занимаясь одними и теми же разработками, - говорит Гусаров. – Но сейчас авиапром не та область, в которой сегодня не только мы, но и американцы и европейцы, можем позволить внутренней конкуренции. Мы не должны тратить ресурсы на создание одних и тех же продуктов на разных предприятиях, мы должны конкурировать с иностранными производителями».

Гусаров надеется, что улучшение управления корпорацией позволит, «может, больше денег потратить, но получить более эффективный высококачественный продукт».

«Думаю, что несколько упростится взаимодействие с поставщиками самолетостроителей, потому что многие предприятия кооперационной цепочки, которые проводят системы, агрегаты и так далее, уже находятся в Ростехе», – добавил Гусаров.