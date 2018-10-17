Путин подписал указ о передаче Ростеху 92% акций ОАК

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче государственной корпорации Ростех 92,31% акций Объединенной авиастроительной корпорации; соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Российская Федерация передает 92,31% акций ОАК в собственность Ростеху в качестве имущественного взноса, говорится в опубликованном документе на сайте правовой информации.

Встраивание ОАК в Ростех, по мнению вице-премьера Юрия Борисова, решит ряд важных вопросов для авиационной отрасли, передает РИА «Новости».

«Ростех готов дополнительно инвестировать в ключевой проект российского авиастроения – МС-21 – десятки миллиардов рублей. По предварительным расчетам, совокупный эффект от интеграции группы ОАК в госкорпорацию «Ростех» до 2025 года может достигнуть порядка 120 миллиардов рублей», – сказал агентству Борисов.

Интеграция ОАК в Ростех закончится через полтора года, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

«Новая структура взаимодействия позволит российскому авиапрому работать в единой логике. Завершение всех процедур, связанных с интеграцией, ожидается в течение 18 месяцев», – сказал Чемезов.

В конце 2017 года СМИ сообщали о проекте приказа, подготовленного Минпромторгом, который предполагает включение ОАК в состав Ростеха.