Ургант предложил дать аэропорту имена Кокорина и Мамаева

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу «Вечерний Ургант» оценил идею проекта «Великие имена России» по присвоению дополнительных названий российским аэропортам.

«Вообще хорошая практика. Аэропорт можно и нужно называть в честь ныне живущего человека, чтобы сразу было понятно, в чем особенность этого аэропорта», – сказал Ургант. Фрагмент шоу опубликован на YouTube-канале «Вечерний Ургант».

Далее комик в шутку предложил переименовать какой-нибудь из аэропортов в честь футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. «Непонятно, сядешь ты или нет», – пояснил свой выбор Ургант.

Он также назвал несколько других вариантов – аэропорт Внуково переименовать в аэропорт Стаса Пьехи, а также назвать один из аэропортов, который не принимает малую авиацию, в честь блогерши Анастасии Ивлеевой.

«Ну и наконец в Петербурге можно назвать аэропорт именем петербургской актрисы Ксении Раппопорт. Будет аэропорт Раппопорт», – пошутил Ургант.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о проекте «Великие имена России».