В Швейцарии официально начали расследование дела «российских шпионов»

Генпрокуратура Швейцарии официально подтвердила, что получила указание от Федерального Совета (правительства) начать расследование о «политическом шпионаже» против двух россиян, которых подозревают в атаке на лабораторию в Шпице.

В генпрокуратуре Швейцарии заявили, что официально подтверждают «получение решения Федерального департамента (министерства) юстиции и полиции», по которому ведомству «поручается начать расследование по подозрению в политическом шпионаже, в соответствии со статьей 272 УК Швейцарии», передает РИА «Новости».

Отмечается, что в данный момент генпрокуратура «изучает дальнейшие шаги», о которых сообщит дополнительно.

Между тем стало известно, что российские сенаторы не будут участвовать в мероприятиях на территории Норвегии, пока не получат гарантий безопасности от властей, заявила спикер Совфеда (СФ) Валентина Матвиенко.

Она указала, что российская сторона ждет «извинений и гарантий, что сенаторы и сотрудники аппарата СФ, которые участвуют в мероприятиях в Норвегии, будут защищены».

Пока таких гарантий нет.

Сентаор подчеркнула, что Совфед намерен официально проинформировать Осло, что в сложившейся ситуации российские законодатели не имеют возможности участвовать в запланированных мероприятиях.

В то же время Матвиенко подчеркнула, что в России заинтересованы в восстановлении добрососедских отношений с Норвегией: «Надеюсь, норвежская сторона признает свою ошибку, и мы будем готовы закрыть эту страницу».

Напомним, в Норвегии в конце сентября задержали сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева по подозрению в шпионаже. В октябре его выпустили на свободу; соответствующее решение было принято 18 октября окружным судом Осло.

Москва потребовала у Норвегии извинений в связи с этим инцидентом. Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему обвинение в отношении Бочкарева в Норвегии развалилось.

Также сообщалось, что власти Швейцарии разрешили уголовное преследование двух россиян в связи с приписываемыми им попытками шпионажа .В сентябре посла Швейцарии Ива Росье вызвали в российский МИД в связи с нагнетанием «шпиономании».