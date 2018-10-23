Власти Швейцарии разрешили уголовное преследование двух россиян

Федеральный совет Швейцарии разрешил прокуратуре инициировать уголовное преследование двух россиян в связи с приписываемыми им попытками шпионажа.

Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии сообщил, что два россиянина «попали под подозрение службы политической разведки», и что «речь идет, по всей видимости, о двух мужчинах, которые хотели шпионить за [химической] лабораторией в Шпице в кантоне Берн», передает ТАСС со ссылкой на Швейцарское телеграфное агентство (ATS).

Министерство юстиции и полиции первым делом проконсультировалось с Федеральным департаментом иностранных дел, так как преследование политических правонарушений требует разрешения правительства Швейцарии, после чего разрешило прокуратуре инициировать уголовное преследование россиян.

В минувшую пятницу глава швейцарской разведки Жан-Филипп Гаудин заявил о якобы «значительной и увеличивающейся» шпионской активности России на территории страны.

Напомним, в сентябре посла Швейцарии Ива Росье вызвали в российский МИД в связи с нагнетанием «шпиономании».