После скандала с чиновницей в Саратове увеличили прожиточный минимум

Депутаты Саратовской областной думы приняли закон об увеличении прожиточного минимума пенсионеров на 288 рублей в 2019 году.

«На заседании принят региональный закон «О величине прожиточного минимума пенсионера на 2019 год по Саратовской области». Принято решение об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров на 288 рублей, с 7990 до 8278 рублей», – сообщили в пресс-службе облдумы, передает ТАСС.

Прожиточный минимум саратовского пенсионера, определенный для установления социальной доплаты в регионе на 2018 год, составлял 7990 руб.

Ранее экс-министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова после скандала со спором о прожиточном минимуме уволилась по собственному желанию. Чиновница заявляла, что неработающим пенсионерам вполне реально прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, если соблюдать «макаронную» диету.