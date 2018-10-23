В УФСИН рассказали о содержании Кокорина и Мамаева

Глава УФСИН по Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Мороз заявил, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин не жаловались на условия содержания в СИЗО «Бутырка».

«Они содержатся в СИЗО-2. Их разместили в строгом соответствии с законодательством. Каких-либо проблем, замечаний, нарушений в отношении них не выявлено», – сказал Мороз, передает ТАСС.

В понедельник ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о сокамерниках Кокорина и Мамаева в СИЗО «Бутырка». Ранее сообщалось, что Кокорину и Мамаеву поручили по очереди мыть туалеты в следственном изоляторе.

Мамаев и Кокорин напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Футболистам предъявили обвинения по двум статьям: «Побои» и «Хулиганство».