Суд получил ходатайство об аресте пособника покушения на генерала Алексеева
Обвиняемый в пособничестве покушению на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор Васин доставлен в суд, где решается вопрос о его аресте, сообщили в суде.
В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте Виктора Васина, обвиняемого в пособничестве покушению на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, передает ТАСС.
Также представители суда уточнили, что Васин доставлен для рассмотрения вопроса об избрании ему меры пресечения.
Напомним, следователи ходатайствуют о заключении под стражу двух предполагаемых пособников покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.
Замоскворецкий суд Москвы арестовал заочно соучастницу покушения Зинаиду Серебрицкую.
ФСБ России распространила видео с признанием Павла Васина, задержанного по этому делу.
Напомним, отец Павла Васина Виктор Васин последние десять лет искал работу и накопил долг более 831 тыс. рублей.
Другой обвиняемый, исполнитель Любомир Корба был завербован украинскими спецслужбами при поддержке польских, а его сын, гражданин Польши, сыграл ключевую роль в этом процессе.
Корбе за убийство генерала обещали выплатить 30 тыс. долларов.