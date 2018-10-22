Раскрыты подробности о сокамерниках Кокорина и Мамаева

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о сокамерниках футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО «Бутырка».

«Его зовут Дмитрий, задержан в связи со злостной неуплатой налогов, хотя утверждает, что закон не нарушал. Он немного старше Александра, живет и работает в Москве», – сказал Мельников, передает RT.

По его словам, по внешнему виду сокамерник Кокорина не похож на опасного преступника и выглядит интеллигентно. «Просто попал в неприятную ситуацию», – отметил общественник.

В одной камере с Мамаевым находится мужчина по имени Александр. «Он спортсмен, занимался единоборствами. Немногословен, но с Павлом они подружились, вместе ходят на прогулку. Подозревается в краже в особо крупном размере, однако свою вину не признает», – рассказал Мельников.

Ранее сообщалось, что Кокорину и Мамаеву поручили по очереди мыть туалеты в СИЗО.

Мамаев и Кокорин напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Футболистам предъявили обвинения по двум статьям: «Побои» и «Хулиганство». В их деле могут появиться две новые статьи.