Ярмольника и Алферову на Украине внесли в черный список

Министерство культуры Украины внесло 22 октября в черный список страны российских актеров Леонида Ярмольника и Ирину Алферову.

Согласно сообщению ведомства, Ярмольник и Алферова угрожают национальной безопасности Украины. При этом чем именно деятельность актеров может повлиять на нацбезопасность не сообщается, пишет ТАСС.

«Они давно тасуют мою фамилию из одного списка в другой. Пусть что хотят, то и делают. На их идиотизм даже реагировать не стоит», – приводит RT комментарий Ярмольника по поводу своего включения в черный список.

Ранее в черный список украинское министерство культуры уже внесло таких актеров, как Валентин Гафт, Олег Табаков, Наталья Варлей и других. Всего в списке состоит около 140 работников культуры в России, въезд на Украину им запрещен.

Напомним, Украина решила лишить званий «Заслуженный артист Украины» и «Народный артист Украины» Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Ани Лорак, Светлану Лободу, Виталия Козловского и имеющую сразу обе награды Таисию Повалий.