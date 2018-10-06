На Украине придумали наказание для Киркорова и Баскова

Депутаты Верховной рады Украины предложили лишить государственных наград Филиппа Киркорова, Николая Баскова и некоторых других артистов за «антиукраинскую деятельность».

Законопроект «О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер» зарегистрирован в электронной системе Верховной рады, передает ТАСС.

Проектом предложено лишить певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова и режиссера Владимира Бортко звания «Народный артист Украины».

Звание «Заслуженный артист Украины» предложено отобрать у Светланы Лободы, Ани Лорак, Виталия Козловского и Таисии Повалий, у которой есть обе награды.

«Целью постановления является осуждение антиукраинских и сепаратистских проявлений деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса, а также применение к ним публичной ответственности в виде лишения государственных наград Украины», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы считают, что это позволит украинской песне стать инструментом для объединения народа.

В июне Украина запретила въезд на три года российским актерам Борису Каморзину и Сергею Михайлову. В мае Украина не впустила лидера группы «Сурганова и оркестр» Светлану Сурганову и лишила российского певца Иосифа Кобзона государственных наград.

В августе 2015 года минкульт Украины обнародовал черный список деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности» страны. В него вошли Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Александр Розенбаум, Жерар Депардье и другие артисты. Список пополняется.