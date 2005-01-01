Светлану Сурганову не пустили на Украину

Пограничники Украины не впустили в страну лидера группы «Сурганова и оркестр» Светлану Сурганову, запретив ей въезд на три года, сообщил пресс-секретарь погранслужбы Олег Слободян.

Как рассказал Слободян, в пункте пропуска «Жуляны» пограничники не пустили на Украину лидера группы «Сурганова и оркестр» Светлану Сурганову из-за посещения Крыма в 2016 году.

«В пределах компетенции пограничники приняли решение о непропуске данной гражданки на Украину, запретили ей въезд сроком на 3 года», – передает РИА «Новости» сообщение Слободяна.



На Украине существует черный и белый списки деятелей культуры. В черном списке значатся российские и мировые деятели, которые «создают угрозу национальной безопасности Украины». В него входят более 80 человек, в частности Наталья Варлей, Валентина Талызина, Валентин Гафт, Михаил Боярский, Никита Михалков, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие. В список даже попали французский актер Жерар Депардье, лидер рок-группы Limp Bizkit Фред Дерст, боксер Рой Джонс-младший. Всем им Киев запретил въезд в страну, а украинским телеканалам – демонстрацию фильмов и передач с их участием.

Напомним, 4 мая украинские пограничники не впустили россиян с георгиевскими лентами.