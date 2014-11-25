Порошенко лишил Кобзона госнаград

Российского певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона лишили государственных наград на Украине.

На сайте президента Украины опубликовано приложение к решению Совета национальной безопасности и обороны от 2 мая 2018 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)». Согласно этому документу, российский артист лишается государственных наград Украины.

Среди других санкций, примененных к певцу, – блокировка активов, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, отказ в предоставлении и отмене виз. Ограничительные меры применены к Кобзону бессрочно.

Кобзон отреагировал на решение украинских властей, отметив, что он еще два года назад отрекся от всех государственных наград этой страны. «Поэтому власти с опозданием принимают какие-то мракобесные решения. Мне награды давала другая Украина, поэтому я дорожу теми наградами. А то, что сейчас так называемая мракобесная, проамериканская, новая Украина пытается принимать какие-то меры, я даже не знаю, как на это реагировать», – цитирует ФАН Кобзона.

В 2017 году Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянска Донецкой области. В 2015 году Краматорский городской совет также принял решение лишить Кобзона звания «Почетного гражданина города Краматорска». Кроме того, на Украине Кобзон был лишен звания почетного гражданина Днепропетровска и Полтавы.

В августе 2015 года минкульт Украины обнародовал черный список деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности» страны. В него вошли Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Александр Розенбаум, Жерар Депардье и другие артисты.

После переворота в Киеве в 2014 году уроженец Донецкой области Кобзон поддержал позицию России по Крыму и Донбассу, участвовал в сборе и отправке гуманитарной помощи на Восток Украины, его назначили почетным консулом самопровозглашенной ДНР.