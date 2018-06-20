Киев запретил въезд двум российским актерам

Украины запретила въезд в страну сроком на три года российским актерам Борису Каморзину и Сергею Михайлову за посещение Крыма.

«Сейчас гражданам России запрещен въезд на Украину сроком на три года», – передает РИА «Новости» заявление ведомства.

Отмечается, что Кармазина пограничники не пустили в страну в киевском аэропорту Жуляны, а Михайлова – на пункте пропуска «Староказачье» в Одесской области.



В ведомстве подсчитали, что на данный момент въезжать в страну запрещено 122 иностранным деятелям культуры, которые «незаконно находились в Крыму».

На Украине существуют черный и белый списки деятелей культуры. В черном значатся российские и мировые деятели, которые якобы «создают угрозу национальной безопасности Украины». В него входят более 80 человек, в частности, Наталья Варлей, Валентина Талызина, Валентин Гафт, Михаил Боярский, Никита Михалков, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие. В список даже попали французский актер Жерар Депардье, лидер рок-группы Limp Bizkit Фред Дерст, боксер Рой Джонс-младший. Всем им Киев запретил въезд в страну, а украинским телеканалам – демонстрацию фильмов и передач с их участием.

Напомним, 14 мая пограничники Украины не впустили в страну лидера группы «Сурганова и оркестр» Светлану Сурганову, запретив ей въезд на три года.