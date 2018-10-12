США прокомментировали удар по мечети в Сирии

Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Джозеф Вотел прокомментировал удар возглавляемой США коалиции по мечети в городе ас-Суса в Сирии.

Утверждается, что в мечети был командный пункт террористической организации «Исламское государство*», уничтожено примерно 10 боевиков. Вотел сказал, что удар не был поспешным решением, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

При этом коалиция не комментируют сообщения о гибели мирных жителей. В заявлении говорится, что каждое «заслуживающее доверия» сообщение о гибели гражданских расследуется.

Напомним, министерство иностранных дел Сирии попросило Совет Безопасности ООН принять меры, чтобы прекратить авианалеты международной коалиции во главе с США, в которых погибают мирные жители.

В четверг сообщалось, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по домам мирных жителей в селении ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор, передает РИА «Новости».

Кроме того, поступала информация об ударах по мечетям Осман бен Аффан и Омар бен Ясар, в результате которых погибли около 50 мирных жителей.