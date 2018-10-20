Сирия обратилась в Совбез ООН в связи с авианалетами коалиции США

Министерство иностранных дел Сирии попросило Совет Безопасности ООН принять меры, чтобы прекратить авианалеты международной коалиции во главе с США, в которых погибают мирные жители.

«Государства коалиции, которые поучают других соблюдать права человека, не прекращают творить злодеяния на сирийской земле», – цитирует ТАСС обращение МИД Сирии, распространенное агентством САНА.

По данным сирийского МИДа, жертвами последних атак коалиции в провинции Дейр-эз- Зор стали 62 мирных жителя.

«Похоже, что эта коалиция под эгидой США, поставила перед собой цель не уничтожение террористов, а убийство как можно большего числа сынов сирийского народа», – считают в ведомстве.

В четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призывал провести международное расследование по факту авиаударов коалиции США по домам мирных жителей на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

В Пентагоне ответили, что инцидент расследуется.