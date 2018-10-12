В Совфеде призвали привлечь коалицию США к ответственности за бомбежку Сирии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал провести международное расследование по факту авиаударов коалиции США по домам мирных жителей на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор и привлечь виновных к ответственности.

Российский сенатор подчеркнул, что если данные сирийских источников о нанесении коалицией во главе с США авиаударов по домам мирных жителей в селении ас-Суса на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор подтвердятся, то нужно будет ставить вопрос о международном расследовании и привлечении виновных к ответственности, передает РИА «Новости».

В четверг вечером появились сведения о том, что возглавляемая США коалиция нанесла авиаудары по домам мирных жителей в Сирии.