В Пентагоне ответили на сообщения об ударах коалиции США по Дейр эз-Зору

Представитель Центрального командования США (CENTCOM) прокомментировал информацию о том, что коалиция во главе с Соединенными Штатами нанесла удары по домам мирных жителей в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

В CENTCOM заявили, что получили сообщения о возможном инциденте на северо-востоке Сирии, передает RT.

В данный момент «инцидент расследуется», более подробная информация будет озвучена «в соответствующее время».

В ведомстве отметили, что Демократические силы Сирии (SDF) являются партнером коалиции по уничтожению террористической организации «Исламское государство*» (организация запрещена в России).

Коалиция продолжит поддерживать SDF, «потому что они освобождают последний оплот ИГ* в долине среднего Евфрата».

Напомним, в четверг появились сведения о том, что возглавляемая США коалиция нанесла авиаудары по домам мирных жителей в Сирии.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал провести международное расследование по данному факту.