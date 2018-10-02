Путин предложил Вучичу обсудить ситуацию на Балканах

Президент России Владимир Путин и глава Сербии Александр Вучич в ходе встречи в Кремле обсуждают двусторонние отношения и ситуацию на Балканах.

Российский лидер в начале беседы с удовлетворением отметил устойчивый рост товарооборота двух стран, а также российских инвестиций в экономику Сербии, и предложил обсудить ситуацию на Балканах, передает ТАСС.

В свою очередь Вучич выразил признательность Путину за позицию «в защиту международного права и жизненно важных национальных и государственных интересов Республики Сербия», передает РИА «Новости».

Он отметил, что в данный момент «ситуация на Западных Балканах – очень сложная, и Сербия, как государство, сталкивается с многочисленными провокациями на ежедневном уровне».

Кроме того, несмотря на стремление «достичь компромисса и поддерживать мир и стабильность», Сербия далека «от любого решения вопроса Косово и Метохии».

Он отдельно намерение Белграда сохранять военный нейтралитет.

Также президент Вучич пригласил Владимира Путина посетить сербскую столицу с ближайшее время, назвав его дорогим другом.

«Это будет большая честь для нашего народа», – добавил он и преподнес российскому лидеру в подарок книгу «Моя прекрасная Сербия» русских авторов.

После вступительных слов глав двух государств переговоры продолжились в закрытом режиме.

Напомним, пресс-служба Кремля сообщила, что лидер России и Сербии обсудят «ключевые вопросы дальнейшего развития российско-сербских отношений», а также региональная и международная проблематика. В частности – рост напряженности на Балканах.

Ранее Москва заявляла, что вторжение спецназа Косово является провокацией, нацеленной на запугивание косовских сербов и оказание давления на Сербию.