Президент Польши отфотошопил скандальный снимок с Трампом

Польский президент Анджей Дуда опубликовал отредактированную фотографию с американским лидером Дональдом Трампом, сделанную на переговорах в Вашингтоне; ранее оригинальный снимок стал поводом для критики и насмешек над Дудой.

Дуда опубликовал в Twitter отредактированную фотографию, отметив победу сборной Польши по волейболу над командой США в полуфинале чемпионата мира. На картинке главы государств поменялись головами, и Дуда оказался на месте американского лидера в Овальном кабинете.

«Мне пишут, что вчерашняя победа «бело-красных» (сборной Польши – прим. ВЗГЛЯД) в полуфинале чемпионата мира по волейболу привела к повороту в отношениях Польши и США. В доказательство этому мне прислали это фото. Я упал со смеху», – написал польский президент.

Напомним, совместный снимок Дуды и Трампа, на котором они подписывают договор о стратегическом сотрудничестве, породил множество шуток и стал поводом для критики в адрес президента Польши, которого обвинили в унижении себя и своей страны.

После этого телеканал Belsat уволил менеджера по продвижению контента в соцсетях Ивана Шило, опубликовавшего фото глав государств. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что в Польше «отыгрались на стрелочнике».